Gaeta.it - La presidenza italiana del G7 si concentra sulla sicurezza alimentare e la cooperazione globale al G20

Leggi su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter La questione dellaha assunto un ruolo centrale durante ladel G7. Il governo, infatti, ha avviato l’Apulia Food Systems Initiative, un progetto ambizioso mirato a sviluppare strategie concrete per affrontare le sfide alimentari globali. Questo programma è stato presentato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel corso della prima sessione del G20 tenutasi a Rio de Janeiro. La giornata ha visto anche il lancio dell’Alleanzacontro la fame e la povertà, fortemente sostenuta dall’Italia.L’importanza dellanelladel G7Nel contesto odierno, laè considerata una priorità non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Ladel G7 ha voluto mettere in evidenza questa problematica lanciando l’Apulia Food Systems Initiative, un’iniziativa progettata per fungere da ponte tra i vari paesi partecipanti.