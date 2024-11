.com - Koutammakou: dove la terra incontra il cielo dell’Africa

Leggi su .com

Nel cuoreoccidentale, tra le colline ondulate del nord del Togo, si estende un paesaggio che sembra emergere dallastessa., conosciuta anche come “Ladei Batammariba“, è un luogol’architettura, la cultura e la natura si fondono in un’armonia unica al mondo. Questo straordinario paesaggio culturale, riconosciuto come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO nel 2004, copre un’area di oltre 50.000 ettari e rappresenta una testimonianza vivente di come l’uomo possa adattarsi all’ambiente circostante senza dominarlo.Le colline disono punteggiate da strutture che sembrano sculture di: sono le “tata“, le case-fortezza dei Batammariba, anche conosciuti come Tammari o Somba. Queste costruzioni, che possono raggiungere i due piani di altezza, sono realizzate interamente con materiali locali: fango, paglia e legno.