Gaeta.it - Ifaba e Omnisyst: un modello sostenibile per il riciclo della plastica nella moda

Facebook WhatsAppTwitter L’industriasi trova di fronte a una sfida crescente: ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili. In questo contesto, il caso dirappresenta un esempio significativo di come le aziende possano abbracciare undi economia circolare. Ogni anno,riutilizza oltre un milione di chili di, coprendo fino al 90%loro produzione totale. Questo successo è emerso durante Ecomondo, l’importante manifestazione dedicata ai nuovi modelli di economia circolare che si è conclusa l’8 novembre a Rimini.Il progetto di: un ciclo virtuoso, con sede a Milano, è specializzataproduzione di formeper calzature, fornendo i principali marchi di lusso a livello globale. La collaborazione conè stata fondamentale per sviluppare un processo di gestione dei residui di produzione.