Notizie.com - Fisco, in arrivo la batosta per 3 milioni di italiani: cosa si rischia

Indaldi lettere ai contribuenti per mettere in regola la loro posizione sulle dichiarazioni mancanti o incorrette.L’annuncio può sembrare minaccioso ma in realtà si tratta di uno strumento per andare incontro ai contribuenti, in caso di dichiarazioni e comunicazioni fiscali mancanti o erronee. Un modo per correggere le inadempienze, prima di infliggere pesanti sanzioni. Si parla, infatti, di lettere di compliance.Ilinvierà 3di lettere ai contribuenti – Notizie.comQueste comunicazioni inviate dalsono, dunque, un’operazione di segnalazione, resa possibile da una convenzione tra il Mef e l’Agenzia delle Entrate. I contribuenti vengono sollecitati a regolarizzare la propria posizione con un ravvedimento operoso, pagando sanzioni ridotte. Mentre lo Stato può incassare subito somme liquide, invece di attendere l’esito delle contestazioni.