È morto? Che tempo che fa Luciana Littizzetto lo scopre in diretta | Che figura di m**

Leggi su Caffeinamagazine.it

“Chedi m**”. Cheche fa,choc: “È”. Una gaffe in piena regola per la grande comica di Nove e Mediaset. Nella sua solita rubrica ironica assieme a Fabio Fazio, Lucianina questa volta l’ha combinata davvero grossa. Che poi grossa si fa per dire, una gaffe come tante altre. La comica torinese infatti, ha citato una persona che non c’è più, creando ilarità sui social network. La puntata di ieri sera di Cheche fa, andata in onda sul Nove, ha visto Fabio Fazio eospitare figure di spicco del panorama musicale e culturale.>> “Va al Grande Fratello”. La voce su Maria De Filippi e il reality show di Alfonso SignoriniTra gli ospiti principali, spiccava Andrea Bocelli, in occasione dei suoi 30 anni di carriera. Durante l’intervista, Bocelli ha condiviso aneddoti legati alla sua vita artistica, ricordando le esperienze sui più grandi palcoscenici del mondo, tra cui la Hollywood Walk of Fame, dove ha ricevuto una stella nel 2010.