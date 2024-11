Lanazione.it - Cortona celebra la Giornata nazionale degli alberi

Arezzo, 18 novembre 2024 – Il prossimo 21 novembre anche averràta la, l’appuntamento è alle ore 11 al Parco «Emanuele Petri» di Camucia. Anche quest’anno l’Amministrazione comunale diha deciso di regalare una pianta ai genitori di tutti i nuovi nati nell’anno 2023. Istituita come ricorrenzacon una legge della Repubblica entrata in vigore dal febbraio 2013, la Festaha l’obiettivo di valorizzare l’importanza del patrimonio arboreo e di ricordare il ruolo fondamentale ricoperto dai boschi e foreste. «La festa dell’albero è un momento che coinvolge i genitori dei bambini - dichiara l’assessore all’Ambiente, Paolo Rossi - È un modo ulteriore per avvicinare genitori ragazzi bambini al rispetto per l’ambiente oltre un arricchimento nel percorso didattico ed educativo sul tema ambientale La festa dell’albero è un momento di festa perché coinvolge i genitori dei bambini.