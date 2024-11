Lortica.it - Arezzo presenta il progetto per il nuovo stadio: innovazione, sostenibilità e vivibilità

Oggi, nella Sala Rosa del Palazzo Comunale è statoto ildellocomunale “Città di”, unodel tutto, all’avanguardia e con un occhio alla, progettato seguendo le linee guida della nuova legge sugli stadi entrata in vigore nel 2021.Durante talezione ha preso per primo parola l’architetto di M28Studio che si occupa del; nell’esporre i lavori, ha affermato che esso sarà un intervento di riqualificazione generale dell’area, per far sì che la cittadinanza viva lotutto l’anno e non solo nei momenti delle partite, a questo scopo, nelda oltre 25milioni di euro interamente finanziati da SS., verrà realizzata la costruzione di negozi e aree ristoro al piano terra dello, ampi spazi verdi all’esterno e verrà garantito unspazio espositivo per il Museo Amaranto, inoltre anche gli accessi ad esso e i parcheggi verranno migliorati garantendo una maggior sicurezza sia per i cittadini sia per le quadre avversarie.