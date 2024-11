Superguidatv.it - Tu si que vales 2024 vincitori: trionfano Domenico per la Scuderia e Matteo | Video Witty Tv

Leggi su Superguidatv.it

L’edizione di Tu si quesi è conclusa con la proclamazione di 2De Martino per laScottiFrazianoQuest’ultimo si porterà a casa, grazie alle sue strabilianti ombre cinesi ben 100 mila euro. La puntata ha visto parecchi colpi di scena. Oltre all’assenza di Alessio Sakara, per impegni sportivi, abbiamo assistito alla finalissima della gara di playback, all’arrivo di Gaia come ospite per un piccolo cameo, all’arrabbiatura di Gerry Scotti perché la concorrenza gli ha rubato un talento della suae alla letterina di Luciana Littizzetto.TvCome faremo ora senza Tu si que? Non c’è da preoccuparsi. I casting sono già aperti e tutti hanno dato l’arrivederci all’anno prossimo. Il ritorno su Canale 5 è quindi confermato.