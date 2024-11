Bergamonews.it - Treviglio, seminario della Fondazione Rotary: il contributo per il bene della comunità

Nell’anno del centenario del primoClub a Bergamo e in vista dei 120 anni dela livello internazionale, il Distretto 2042 ha tenuto all’ auditorium Same diilsulla.L’evento celebra ildelalla, attraverso la promozione di progetti umanitari e iniziative che hanno cambiato la vita di milioni di persone. Tra queste, spicca la storica campagna End Polio Now, nata proprio agrazie all’ingegno di Sergio Mulitsch di Palmenberg.International dedica il mese di Novembre allaFoundation, che sin dalla sua creazione, più di 100 anni fa, permette di trasformare le nostre idee e le nostre donazioni in progetti che promuovono cambiamenti positivi e duraturi nellelontane e in quelle vicine.