Tomasi detta la linea | Un centrodestra unito Aperto al civismo vero

Quel "sì", che oramai tutti aspettano come scontato, da candidato ufficiale delin vista delle prossime Regionali, fortificato martedì scorso a Firenze fra i quattro referenti dei partiti della coalizione di, da parte di Alessandronon è ancora arriva. Nemmeno nella sua prima uscita pubblica, in tv, da quando è stato nominato coordinatore regionale di Fratelli d’Italia. Ma tutto lascia presagire che la fumata bianca arriverà presto. L’occasione c’è stata lo scorso venerdì nel corso della trasmissione "Il segno dei tempi" su 50 Canale condotta da Francesco Ippolito e che ha visto come ospite anche la caposervizio de La Nazione di Pistoia, Valentina Conte, insieme al collega Giorgio Bernardini del Corriere Fiorentino. Un’ora e mezzo di domande incalzanti nei confronti diche, però, ha usato molto equilibrio per non mettere nessuno dei propri alleati in difficoltà, visto che oramai il discorso primarie sembra essere stato definitivamente accantonato.