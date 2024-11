Musk divide anche il Sud America | la moglie di Lula gli dedica un fuck you Milei riempie i social di foto con il proprietario di X e Trump

Leggi su Open.online

Sono i due più Paesi più grandi del Sud, Argentina e Brasile. Diversissimi per un’infinità di cose, a cominciare dalla lingua e finendo al colore politico delle due presidenze: il primo è governato da el loco Javier, diventato un simbolo globale della destra, il secondo dalista Ignacio. La vittoria di Donaldnegli Stati Uniti non potrà che avvantaggiare l’argentino. Lo dimostrala partecipazione dial ricevimento di Mar-a-Lago per festeggiare il risultato delle elezioni Usa 2024: è stato il primo leader straniero ad avere un faccia a faccia con colui che diventerà il 47esimo degli Stati Uniti. Al party era presenteElon, per il quale è stato già prenotato un posto di rilievo nell’amministrazioneiana. Comunque, nelle ore successive alla festa, sembra chenon abbia fatto altro che conre suigrafie e video che lo ritraggono insieme a: sono tantissimi i repost, soprattutto su X.