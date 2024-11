Oasport.it - LIVE Piacenza-Trento 0-0, Superlega volley in DIRETTA: 3-10. Ospiti avanti a suon di muri

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8-19 Out la battuta di Romanò.8-18 Mani out piazzato dal subentrato Adringa.7-18 Diagonale vincente di Michieletto.7-17 Mani fuori trovato da Romanò.6-17 Potentissimo attacco di Rychlicki.6-16 Primo tempo vincente di Gueye.5-16 MONSTER BLOCK FLAVIO!5-15 Lunghissima la battuta di Brizard.5-14 Scappa via il servizio di Kozamernik.4-14 Ancora lungo l’attacco di Romanò. Dilagano i trentini.4-13 Sbaglia anche Yuri Romanò.4-12 Nettamente out la pipe di Maar.4-11 Primo tempo ben piazzato da Kozamernik.4-10 A tutto braccio Romanò cerca di scuotere i suoi.3-10 Ancora una volta non passa l’attacco di Mandiraci sul muro di Lavia. Secondo timeout dei padroni di casa.3-9 Mani fuori trovato da Rychlicki.3-8 Out proprio il servizio di Sbertoli.2-8 Quarto muro punto di