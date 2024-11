Ilrestodelcarlino.it - Intelligenza artificiale nel business:: "È un cambiamento epocale"

La maggior parte degli imprenditori del Piceno, nel 39,3% dei casi, definiscono l’’Un’ mentre il 28,6% evidenzia che sarà ’una novità importante, ma non stravolgerà il mondo’. Il 17,8% la definisce una novità come altre mentre non mancano coloro che pensano ad ’una bolla destinata a scoppiare’ nel 14,3% dei casi. Questi sono alcuni degli aspetti emersi dalla ricerca ’Il ricorso all’nelle piccole e medie imprese locali’ realizzata dalla Professoressa Carla Alunno Ricercatrice Live, SpinOff dell’Università Politecnica delle Marche. La ricerca è stata presentata durante il convegno dal titolo ’Caratteristiche socio-economiche dell’area Picena: focus sull’e sulla necessità di nuove competenze’ organizzato dall’Osservatorio socio-economico della Banca del Piceno, in collaborazione con Live, spin-off dell’Università Politecnica delle Marche.