Indiana Jones e l’ultima crociata come finisce la pellicola del 1989 con protagonista Harrison Ford

si conclude con HenrySr. che persuade suo figlio dal non recuperare il Santo Graal, e una volta salutato il cavaliere crociato, abbandonano il tempio insieme a Marcus e Sallah.1938. Dopo aver tentato in gioventù di recuperare la croce d’oro di Coronado,) riesce a sottrarre il famoso reperto al trafficante Panama (Paul Maxwell), per donarlo al museo universitario gestito dal suo amico Marcus Brody (Denholm Elliott).Saputo della sua ultima impresa, il miliardario Walter Donovan (Julian Glover) contatta l’archeologo affinché lo aiuti nella ricerca del Santo Graal, che si è interrotta dopo l’improvvisa sparizione di HenrySr. (Sean Connery), il padre dello stesso Indy.Una scena di(fonte: UIP)Ricevuto tramite posta il suo diario di ricerca, Indy parte alla volta di Venezia in compagnia di Marcus.