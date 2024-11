Notizie.com - Incidenti stradali, aumenta il numero delle vittime: numeri altissimi

sugliin Italia sono drammatici e in aumento rispetto allo scorso anno, lo rivela uno studio dell’Istat sul primo semestre di quest’anno.La fotografia scattata dall’Istituto Nazionale di Statistica invita a un’attenta osservazione e un’analisi su quali possono essere i provvedimenti da mettere in moto per frenare questa evidente debacle.il(Notizie.com)L’Istat si è pronunciato in occasione della Giornata internazionale per ledella strada che si commemora oggi, 17 novembre. Per lo studio sono stati presi in analisi gliche si sono verificati nel primo semestre del 2024, cioè da gennaio a giugno di quest’anno, e il parallelo con quanto accaduto nel 2023 deve far scattare un allarme.Il programma “Road safety policy framework 2021-2030” si propone, entro i prossimi cinque anni, di ridurre del 50% ildei feriti gravi edirispetto al 2019.