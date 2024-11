Ilrestodelcarlino.it - Il Bibbiano/San Polo vola. Vittoria e vetta consolidata

/SAN2 VEZZANO 1/SAN: Carpi, Errigo, Ravanetti, Galassi, Bonacini, Macca, Bassissi, Benassi (17’st Ametta), Gargiulo (37’st Pavarini), Formisano (20’st Barbieri), Carlini (35’st Borges). A disp.: Borzacchiello, Ughetti, Fornaciari. All.: Tedeschi VEZZANO: Girotti, C.Arduini, A.Grossi, M.Piermattei, Melloni, Rota, F.Piermattei, Sorbi, Bassoli, Mercadante (20’st Tahiri), M.Grossi (45’pt Traore). A disp.: Portioli, Zannoni, Ferri, Neri, Fontanesi, Dall’Asta, S.Arduini. All.: Vinceti Arbitro: Vallone di Piacenza Reti: Macca (B) al 25’pt, Mercadante (V) su rig. al 9’st, Bonacini (B) al 10’st. Note: ammoniti Galassi, M.Piermattei, Melloni e Sorbi. Non sbaglia il/San, e dopo il kappaò dello scorso turno riprende la marcia inpesante contro un Vezzano in grande forma, e primo posto consolidato con 24 punti.