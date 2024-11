Gaeta.it - Elizabeth Olsen torna nel ruolo di Scarlet Witch in Marvel Zombies, la nuova serie animata

Facebook WhatsAppTwitterè pronta a riprendere il suo iconicodinell’universo, ma i fan la sentiranno questa volta in modo differente. L’attrice ha confermato ufficialmente il suo ritorno come voce del personaggio nella, unaproduzione che si propone di esplorare una realtà surreale e distopica. Questasi basa su un episodio di What If.? intitolato “What If.?!”, ambientato in un universo alternativo dove la minaccia degli zombie ha invaso il mondo. I protagonisti sopravvissuti si troveranno a dover combattere contro una versione infetta di alcuni dei più celebri eroi e villain dell’universo.Il debutto disu Disney+debutterà sulla piattaforma streaming Disney+ il 3 ottobre 2025, portando i fan a immergersi in una storia intrisa di suspense e azione.