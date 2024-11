Ilnapolista.it - Donnarumma salta Italia-Francia per un virus intestinale

Gigionon giocherà il matchperché fermato da un.La partita di Nations League è prevista per questa sera alle 20:45 e sarà visibile su Rai 1.Al suo posto, favorito Guglielmo Vicario su Alex Meret.L’estremo difensore del Psg non sta vivendo in realtà un buon periodo; negli ultimi tempi, Luis Enrique lo ha messo spesso in discussione e anche le sue prestazioni con il club parigino si sono dimostrate altalenanti.Ma il capitano della Nazionalena è uno dei calciatori chiave per il ct Luciano Spalletti.Luis Enrique irritato perchénon seguiva le sue indicazioni sul gioco con i piediScrive L’Équipe:«La differenza sta nel processo decisionale. Safonov richiede meno tempo», specifica un allenatore di portieri di un club di Ligue1.