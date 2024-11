Ilgiorno.it - Dongo, il Comune dove fu arrestato Mussolini rifiuta di partecipare al comitato per il 25 Aprile

Leggi su Ilgiorno.it

(Como) – Ci sono luoghi in cui la storia sembra essersi fermata. Adi sicuro finì la parabola di Benitofermato e preso in consegna dai partigiani sull’autocolonna tedesca in fuga. Anche per questo la sezione comasca dell’ Anp i, l’Associazione nazionale partigiani d’Italia, aveva dato per scontato la partecipazione delalper l’organizzazione degli 80 anni della Liberazione, in programma il prossimo 25. Invece ilha deciso di declinare l’invito. Mai come in questo caso l’assenza pesa più della presenza dei venti sindaci, sui 147 della provincia di Como, che hanno già comunicato la loro adesione. “Non posso che esprimere stupore e amarezza – spiega Manuel Guzzon, presidente provinciale di Anpi Como – ognuno è libero di aderire o meno al nostro invito, ci mancherebbe altro, ma ci chiediamo come e se intendono festeggiare il prossimo 25, l’80°, ae Cantù, che sono gli unici due Comuni della provincia di Como che si sono premurati di dire di “no“ con tanto di delibera di Giunta.