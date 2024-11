Ilfattoquotidiano.it - Benji e Fede dopo la rottura scoppia l’amore al Forum e parte il karaoke: “L’amicizia ci ha salvato la vita. Solo noi sappiamo quello che abbiamo passato”

Uncollettivo all’Unipoldi Milano, sold out, e la promessa di “essersi ricongiunti più forti di prima, per un viaggio in cui godere del nuovo panorama”.sono tornati live. Hanno schiacciato il tasto “Rewind”, così come il titolo del loro ultimo disco uscito lo scorso 25 ottobre. E per poter scrivere il futuro, hanno fatto pace con il.Ieri si è tenuto il concerto-evento di puro pop durato due ore. L’occasione per festeggiare la reunion a più di tre anni dall’ultimo show insieme all’Arena di Verona, nel luglio 2021. Alcuni mesi prima avevano deciso di separarsi per provare a percorrere una strada da solisti. Adesso, il ritorno sul palco che i due cantanti hanno pensato in grande stile: dalla lunga passerella per arrivare al centro delrre alle pedane circolari sopraelevate su cui hanno cantato alcuni brani “per voi che ci siete dal giorno uno”.