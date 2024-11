Salta già la prima nomina dell’era Trump | lo staff ci ripensa su Pete Hegseth indicato dal neopresidente come capo del Pentagono

Leggi su Open.online

Lasta già per cadere (e nemmeno si è seduta nel suo ufficio). Si tratta dito dal presidente elettodel, la cui posizione ora è al vaglio, dopo le rivelazioni di accuse sessuali. A riportare l’indiscrezione è il Washington Post citando alcune fonti, secondo le quali il panico è scattato dopo che lodi Donaldha ricevuto informazioni sulla denuncia presentata dalla donna nel 2017. Le informazioni dettagliate fanno temere ulteriori rivelazioni su. Il tycoon non sapeva delle accusedi scegliere l’ex anchor di Fox. E proprio questo aspetto potrebbe indurlo a ritrattare sulla scelta appena fatta. Le altre nomine nel mirinoA far discutere sono anche Matt Gaetz segretario alla Giustizia, il suo avvocato Todd Blanchevice di Gaetz e il no-vax Robert Kennedy jr adella Sanità.