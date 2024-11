Gaeta.it - Rosario Soloperto: un’era che si chiude per il comandante dei Carabinieri di Cerveteri

, dopo quasi trent'anni di servizio, conclude oggi la sua carriera nel comando deidi. Originario di Manduria, in provincia di Taranto, questo giorno segna un'importante transizione, non solo per lui ma anche per tutta la comunità che ha avuto il privilegio di conoscerlo e apprezzarne l'impegno. Con una carriera dedicata alla sicurezza e al benessere dei cittadini,è diventato un simbolo di stabilità e responsabilità nel territorio.La carriera disi è arruolato nell'Arma deinel 1988, avviando così un lungo e rispettato percorso che lo ha visto protagonista in diverse zone d'Italia. Inizialmente, ha prestato servizio in Campania, in particolare nelle città di Nola e Aversa, dove ha potuto contribuire attivamente alla sicurezza pubblica e instaurare rapporti di fiducia con la popolazione locale.