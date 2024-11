Movieplayer.it - Lanterns: Poorna Jagannathan interpreterà un ruolo chiave nella prossima serie DCU

Il cast disi è arricchito di un'altra importante aggiunta: la star di Non ho mai.assumerà undei DC Studios.ha finora messo insieme un cast davvero impressionante, con Kyle Chandler e Aaron Pierre a guidare lanei panni di Hal Jordan e John Stewart. Per quanto riguarda gli attori non protagonisti, i DC Studios si sono affidati a star di talento come Kelly Macdonald e Garret Dillahunt. Ora, laHBO ha aggiunto un altro nome di rilievo, con(Non ho mai.) che"Zoe" delle Lanterne. Il personaggio non sembra essere basato su nessuno dei fumetti, ma viene descritto come sicuro di sé e disinvolto in ogni ambiente, anche in quelli in cui .