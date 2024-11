Terzotemponapoli.com - La sfida tra Belgio e Italia in Nations League

Leggi su Terzotemponapoli.com

La partita trainha attirato l’attenzione della stampa, con La Repubblica che si è soffermata in particolare sulla performance dei calciatori del Napoli. Il ritorno di Romelu Lukaku con la maglia della Nazionale belga ha creato una dinamica interessante, vista la presenza tra gli avversari di due suoi compagni di club, Giovanni Di Lorenzo e Alessandro Buongiorno, entrambi protagonisti nella difesana.– Lukaku contro i compagni di squadraUn aspetto curioso della gara è stato il confronto diretto tra Lukaku e i suoi compagni del Napoli. Con un record impressionante di 83 gol in 119 presenze per il, Lukaku è il miglior marcatore nella storia dei “Red Devils”. Tuttavia, nonostante le aspettative su di lui, l’attaccante è stato bloccato efficacemente proprio dai suoi compagni di squadra, rendendo il suo ritorno meno incisivo del previsto.