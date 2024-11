Sport.quotidiano.net - Il portiere del Bayern femminile ha un tumore: il club le rinnova il contratto

Monaco, 16 novembre 2024 – IldelMonacoMaria Luisa Grohs ha rivelato di avere un cancro e non giocherà per la sua squadra die per la nazionale tedesca per un periodo di tempo indefinito. Grohs ha dichiarato in una dichiarazione pubblicata dalsabato che le è stato diagnosticato unmaligno. Ora inizierà il trattamento appropriato e si concentrerà completamente sulla sua guarigione. "La malattia è una sfida che non avrei mai pensato di dover superare. Ma sono sicura che con l'aiuto che sto ricevendo ora da tutte le parti, ce la farò e guarirò completamente di nuovo", ha detto Grohs che gioca per ildal 2019, ed ha vinto la Bundesligatre volte nel periodo. Di recente è stata nominata nella nazionale tedesca dall'allenatore Christian Wück, ma ha dovuto declinare l'invito a causa di una tonsillectomia.