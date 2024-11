Lanazione.it - I detective dei rifiuti. Errori, reati e furbetti. Il caos dei sacchetti punito con 1.400 multe

Leggi su Lanazione.it

La punta dell’iceberg, quella aguzza che rischia di far danni e ferire il territorio, è composta da 17 conferimenti che corrispondono ad altrettantipenali in materia ambientale segnalati alla polizia giudiziaria. Dalla dispersione di materiale nocivo fino all’abbandono di calcinacci e scarti da cantiere. Ma alla base della montagnetta di sanzioni elevate dagli ispettori ambientali Alia, da gennaio a oggi, ci sono soprattutto abbandoni,o conferimenti sbagliati non per forza intenzionalmente. Dolosi o volontari che siano, però, glisi pagano. Quelli commessi dai fiorentini dentro i confini comunali sono valsiper più di 161mila euro per un totale di 1.400 verbali con una media di circa 100 euro a sanzione. Nel bestiario delle causali c’è un po’ di tutto: dall’no soft ma costante nella raccolta differenziata (plastica nella carta, vetro nell’indifferenziato o conferimento fuori orario per il porta a porta), fino all’abbandono dida isola ecologica nel cassonetto del grigio.