Ilfattoquotidiano.it - Vietato non volere figli: la Russia alle prese col calo demografico (e di manodopera) vara l’ennesima legge “famiglia-centrica”

La Duma ha appena approvato unache vieta la “propaganda childfree”, quella che su media, social, film e pubblicità scoraggia uno stile di vita senza. Chi violerà il nuovo emendamento avrà migliaia di rubli da pagare. Un altro ukaz perrvare e rafforzare “i valori tradizionali” nell’educazione dei giovani risale a novembre 2022, mentre un altro, ancora più recente, risale allo scorso agosto: con quello, il Cremlino ha deciso di garantire permessi permanenti agli stranieri in fuga da un Ovest considerato dominato da principi immorali e decadenti. Inoltre, hanno confermato i media russi, è stata recentemente inoltrata una richiesta dal ministero degli Interni russo per conferire ai poliziotti della Federazione nuovi poteri per “rvare e rafforzare valori spirituali russi” (ma non è stato chiarito quali nuove funzioni dovrebbero esercitare).