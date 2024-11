Rompipallone.it - ULTIM’ORA – Juventus-Pogba, nessun dubbio sul futuro: comunicato ufficiale del club

Ultimo aggiornamento 15 Novembre 2024 20:34 di Raffaele CafagnaNotada parte dellache sui propri canali ha fatto chiarezza suldi Paulcon la maglia bianconera. Adesso non c’è più.Negli ultimi anni laha dovuto far fronte a diversi terremoti che hanno visto ildirettamente protagonista. Tra questi non può di certo non essere citato il caso legato a Paul. Nel settembre 2023, infatti, ad un anno dal suo ritorno alla Vecchia Signora, il centrocampista francese è risultato positivo al doping ricevendo poi una squalifica di quattro anni, poi ridotta a 18 mesi.L’ex Manchester United potrà, dunque, tornare a giocare il prossimo marzo. La sua seconda avventura con laè, però, di fatto terminata dopo lo scandalo. Nonostante il francese abbia sperato fino all’ultimo di poter tornare ad indossare la maglia bianconera, lanon ha ami preso l’ipotesi in considerazione.