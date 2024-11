Oasport.it - Tonali decisivo nella Nations League di calcio: Italia vittoriosa contro il Belgio a Bruxelles!

Una grande. La Nazionale di Luciano Spalletti ha risposto presente nel penultimo impegno della fase a gironi della2024-2025 di. Sul rettangolo verde dello stadio “Re Baldovino“, gli azzurri si sono imposti 1-0ilgrazie a una marcatura di Sandroall’11’.Una prestazione di qualità e sostanza, con i nostri portacolori che hanno avuto delle occasioni anche clamorose per raddoppiare, maripresa hanno saputo soffrire e rintuzzare gli attacchi dei padroni di casa. Considerando lo 0-0 tra Francia e Israele, a San Siro domenica 17 novembre basterà un pareggio alla compagine tricolore per concludere in vetta al girone, con la certezza di aver già conquistato l’accesso ai quarti di finale di questa competizione.PRIMO TEMPO – Spalletti vara il 3-5-1-1: Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Rovella,, Dimarco; Barella; Retegui.