Tensione nei Balcani. Cosa c'è dietro il riarmo della Serbia

Lasta investendo molte risorse neldelle sue forze armate e, in prospettiva, diventerà nel breve periodo la più grande forza militare neioccidentali. I Paesi confinanti sono allarmati, ma soprattutto si apre una riflessione di scenario su come le potenziali penetrazioni esterne anche in dossier locali, come il caso Kosovo e le mire cinesi in alcuni Paesi (come Bosnia e Albana), possano influire nella destabilizzazione complessiva. Il tutto in un momento strategico per i, con l’ufficialità data pochi giorni fa dell’avvio dei negoziati di adesione all’Ue dell’Albania e gli incroci con l’amministrazione Trump.Qui Belgrado“Siamo un Paese neutrale ma ci dobbiamo difendere” è stata la tesi che il premier Aleksandar Vucic ha sostenuto per motivare la sua scelta, che riguarderà missili e droni di produzione nazionale ma in collaborazione con la Turchia, accanto a iniziative mirate come l’aumento dei salari alle Forze armate e il ritornoleva obbligatoria.