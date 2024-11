Gaeta.it - Svizzera: Interlaken e San Bernardino si Preparano per la Nuova Stagione Invernale

La, rinomata per le sue spettacolari montagne e i laghi cristallini, è pronta ad accogliere turisti per la, con due destinazioni chiave pronte a stupire:e San. Queste località, raggiungibili facilmente tramite mezzi pubblici, offrono una combinazione unica di sport invernali, avventure all'aria aperta e un'attenzione crescente verso pratiche sostenibili.: la Mecca degli Sport Invernali, situata tra i laghi di Thun e Brienz, è un punto di partenza per chi desidera esplorare il comprensorio sciistico della Jungfrau. Da metà dicembre fino a fine marzo, gli amanti degli sport invernali possono approfittare di un'ottima offerta che include sci, ciaspolate e slittino. La locazione offre anche un servizio di ski bus che facilita l'accesso alle molteplici piste della zona.