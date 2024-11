Ilgiorno.it - San Genesio, un altro shock. Inchiesta Clean II imbarazzante: "Va ripristinata la legalità"

"L’indagineII crea nella maggior parte dei cittadini una grave preoccupazione e imbarazzo". A sostenerlo sono i consiglieri comunali di opposizione Marzia Testa, Irina Invernizzi e Matteo Gastaldo del gruppo Sanfutura. DopoI che ha portato al sequestro della scuola primaria, chiusa per diversi mesi, ora il paese è di nuovo al centro di un vortice giudiziario. Risiede a San, infatti, uno dei due carabinieri arrestato, Antonio Scoppetta di 50 anni come l’imprenditore cinquantunenne Carlo Primo Boiocchi che nell’ambito della lottizzazione ha venduto al maresciallo una villa con piscina a un prezzo decisamente vantaggioso in cambio della garanzia che non ci sarebbero stati controlli nel suo cantiere. Oltre al militare e al costruttore che ora è in carcere per corruzione e a Boiocchi agli arresti domiciliari, altri residenti a Sancome il sindaco Enrico Tessera e l’ex primo cittadino Cristiano Migliavacca, che adesso guida Lardirago, risultano indagati.