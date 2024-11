Lanazione.it - Rifiuti buttati nelle campagne. Così il Sentiero della Bonifica diventa una discarica abusiva

Sdegno e preoccupazione per l’ennesimo abbandono massiccio diValdichiana. La scoperta e la segnalazione è partita da alcuni cittadini che stavano passeggiando lungo ilal confine tra i comuni di Castiglion Fiorentino e FoianoChiana. Si tratta di ingente materiale, tra cui mobili in legno, parti di divani, e numerosissime riviste, libri e documenti. Una montagna di, probabilmente frutto di uno sgombero di qualche casa, lasciati arbitrariamente lungo un’area naturalistica che attraversa la Valdichiana Aretina e rappresenta un patrimonio di importante sotto il profilo ambientale e storico. Ieri mattina anche i due sindaci dei comunivallata, Mario Agnelli per Castiglion Fiorentino e Jacopo Franci per FoianoChiana hanno fatto un sopralluogo sul luogo del ritrovamento insieme ad una pattuglia dei vigili urbani castiglionesi chiamati anche a condurre accertamenti sul caso.