Qualificazioni Mondiali 2026 all’Argentina non basta Lautaro | vince il Paraguay in rimonta

Terza sconfitta per l’Argentina nel percorso di qualificazione ai. Nel match dell’undicesima giornata, la Selecciòn è stata battuta per 2-1 dal, che ha approfittato del fattore campo per mandare al tappeto, in, i campioni del mondo. A sbloccare la gara, dopo 11 minuti, è statoMartinez, che si conferma più prolifico quando indossa la maglia della Nazionale e non quella dell’Inter. Dopo soli 8 giri di lancette, però, ilha trovato il pareggio con una sensazionale rovesciata di Antonio Sanabria. Il gol vittoria è invece arrivato a inizio ripresa ed ha portato la firma di Alderete.HIGHLIGHTS E GOLNell’altra gara della notte, l’Ecuador ha travolto per 4-0 la Bolivia grazie alla doppietta di Plata e alle reti di Valencia (su rigore) e Minda. Proprio Ecuador esalgono dunque a 16 punti, accorciando il gap dalla vetta: allo stato attuale ci sono ben 6 squadre racchiuse in 7 punti.