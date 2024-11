Impresaitaliana.net - Prezzi, Federconsumatori: “Ecco i prodotti che sono aumentati di più negli ultimi 10 anni”

Non diminuiscono idi pasta, olio, pane estila la top ten degli aumenti che hanno contribuito a far crescere disuguaglianze e impoverimentoPasta e olio in cima alla classifica deichedi piùdieci, seguono fette biscottate, riso, farina e tonno in scatola. Insomma l’aumento deiha riguardato innanzitutto alimenti fondamentali della dieta mediterranea, l’Osservatorio Nazionaleogni anno monitora idei panieri di 100di prima necessità e stila la top ten dei maggiori rincari e bisogna dire che la percezione di questi aumenti talvolta è alterata a causa della shrinkflation e della riduzione di formati delle confezioni., attraverso il suo osservatorio, ha rilevato una progressiva riduzione del consumo di carne e pesce (addirittura il 16% in meno), le famiglie hanno imparato a sfruttare tutte le strategie utili a risparmiare e quindi si è sempre di più alla ricerca di offerte, sconti e aquisti diprossimi alla scadenza (quest’ultima abitudine è adottata dal 49% dei cittadini).