Sovraffollamento carceri Sansonetti | Situazione vergognosa serve una misura urgente

Una situazione insostenibile che mette a rischio la dignità umana e la sicurezza di tutti. Sansonetti, giornalista e voce autorevole, denuncia con forza il sovraffollamento carcerario, chiedendo interventi urgenti e decisi dalla politica. È tempo di affrontare questa crisi che, se ignorata, rischia di aggravare ulteriormente un problema ormai troppo grave per essere trascurato. La questione merita attenzione immediata, perché nessuno può più permettersi di restare indifferente.

Il noto giornalista e direttore dell'Unità, da sempre molto sensibile e vicino alla situazione dei penitenziari chiede una scossa da parte della politica Meno se ne parla e meglio starebbero tutti, almeno questa sembra essere la condizione legata ad un argomento che tanti vorrebbero evitare, ovvero quella del sovraffollamento delle carceri, soprattutto con l'avvicinarsi dell'estate e di un momento terribile legato al caldo. Una situazione insostenibile. " Ma come si fa a lasciare andare le cose in queste condizioni? E' sbagliato, assurdo, paradossale e non da paese civile come si dichiara essere il nostro, con gente ammassata dentro le celle come se fossero gabbie per animali.