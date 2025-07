Calcio Palermo-Manchester City | al Barbera Inzaghi sfida Guardiola

Sabato 9 agosto, lo stadio Renzo Barbera di Palermo si trasformerà nel palcoscenico di un evento imperdibile: l’amichevole tra Palermo e Manchester City, valida per l’assegnazione dell’Anglo-Palermitan Trophy. Una sfida tra due club con radici condivise e grandi allenatori come Inzaghi e Guardiola pronti a sfidarsi in un duello emozionante che unisce storia, passione e grande calcio. Una serata da non perdere per gli amanti dello sport e della tradizione italiana.

Filippo Inzaghi e Pep Guardiola (foto elaborata, tratta da palermofc.com ) Un test significativo, una celebrazione storica e uno spettacolo emozionante. Sabato 9 agosto, alle ore 21, lo stadio Renzo Barbera di Palermo sarà il fulcro di un evento che unisce sport, storia e tradizione con l’amichevole di cartello tra Palermo e Manchester City, valida per l’assegnazione dell’ Anglo-Palermitan Trophy. Una sfida “in famiglia”, dato che i due club fanno parte dello stesso gruppo proprietario, il City Football Group, ma soprattutto un incontro che rende omaggio alle radici inglesi del club rosanero, in vista del 125esimo anniversario della sua fondazione, che verrà celebrato ufficialmente il prossimo 1 novembre. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Calcio, Palermo-Manchester City: al Barbera, Inzaghi sfida Guardiola

