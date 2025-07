Assegnazione provvisoria 2025 26 | chi può farla motivi validi e preferenze possibili

Se sei un docente di ruolo in attesa di conoscere le novità del nuovo CCNI 2025/2028, è il momento di prepararti per l’assegnazione provvisoria 2025/2026. Questa procedura, fondamentale per avvicinarsi alla famiglia o affrontare situazioni personali impegnative, permette di indicare preferenze territoriali e motivazioni valide. Scopri chi può presentare domanda e come farlo al meglio, così da essere pronto non appena si apriranno le procedure ufficiali.

In attesa della pubblicazione del nuovo CCNI 20252028 e dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità annuale, i docenti di ruolo possono prepararsi alla domanda di assegnazione provvisoria 20252026. Requisiti, motivazioni ammesse e preferenze territoriali rappresentano i punti centrali di una procedura che consente di avvicinarsi alla propria famiglia o fronteggiare gravi situazioni personali Chi può fare domanda . Assegnazione provvisoria 202526: chi può farla, motivi validi e preferenze possibili .

Esami di accertamento della lingua francese per assegnazione provvisoria scuole Valle d’Aosta: domande suppletiva entro il 30 maggio - Il 9 maggio 2025 è stata pubblicata l'ordinanza regionale n. 7959/SS, che indice una sessione suppletiva di esami per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, essenziale per l'assegnazione provvisoria nelle scuole della Valle d'Aosta.

Buonasera! Se nella domanda di assegnazione provvisoria metto solo le scuole di una città che dista 10 km dal mio comune la domanda è valida ? Non voglio metterci la scuola del mio comune perché ha delle scuole in mezzo alla montagna e vorrei evitare Vai su Facebook

