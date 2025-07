Frattesi Inter può restare! Arrivano le conferme sul futuro del centrocampista La decisione definitiva

Davide Frattesi può tirare un sospiro di sollievo: l’Inter ha deciso di puntare su di lui anche per la prossima stagione. Dopo settimane di voci e rumors di mercato, le conferme ufficiali arrivano da Tuttosport, sancendo il suo permanere a Milano. La volontà del centrocampista e della dirigenza nerazzurra è chiara: il futuro di Frattesi è ancora con i colori dell’Inter, consolidando così un importante tassello della rosa.

. Nonostante le numerose voci di mercato che hanno circondato Davide Frattesi durante tutta la stagione e nelle ultime settimane, Frattesi sembra destinato a restare all’ Inter. Come confermato oggi da Tuttosport, la decisione del calciatore e del club è ormai definitiva: l’ex Sassuolo non lascerà Milano in questa finestra di mercato. Il club nerazzurro ha manifestato la volontà di trattenere il centrocampista, che settimana prossima si sottoporrà a un intervento chirurgico per risolvere un problema di ernia inguinale. 🔗 Leggi su Internews24.com