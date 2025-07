Fiorentina Il Colpo di Mezzanotte I giorni di Mandragora In attacco spunta Endrick

Fiorentina pronta a stupire nel mercato estivo: tra il colpo di mezzanotte e le sorprese in attacco, il club viola sembra avere ancora molte carte da giocare. Con Kean nel mirino e Mandragora e Endrick come possibili novità , l’orizzonte viola si fa sempre più intrigante. La città gigliata aspetta con trepidazione, perché ogni mossa potrebbe cambiare le sorti della stagione. E voi, siete pronti a scoprire cosa bolle in pentola?

Firenze, 8 luglio 2025 - Il calciomercato della Fiorentina è in piena fase di riflessione, con molti movimenti legati a un nome su tutti: Moise Kean. Il centravanti della Nazionale è al centro di molte attenzioni, ma intorno a lui – nonostante siano trascorsi giĂ alcuni dei “famosi” quindici giorni della clausola rescissoria – regna ancora la calma piatta. Daniele Pradè, però, resta vigile: se dovesse arrivare un’offerta concreta, la Fiorentina non si farebbe trovare impreparata. Per questo motivo il nome di Roberto Piccoli resta sul taccuino. Stesso procuratore di Kean, contatti frequenti e una trattativa che può scaldarsi se Moise andrĂ altrove. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. I giorni di Mandragora. In attacco spunta Endrick

In questa notizia si parla di: fiorentina - giorni - colpo - mezzanotte

Festival della montagna fiorentina, sette giorni di eventi gratuiti a San Godenzo - Scopri il cuore pulsante delle montagne fiorentine con sette giorni di eventi gratuiti a San Godenzo, dal 14 al 20 luglio.

Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli https://sport.quotidiano.net/calcio/fiorentina/fiorentina-il-colpo-di-mezzanotte-prade-studia-il-doppio-colpo-per-accontenta… Vai su X

Calciomercato della Fiorentina, la nostra consueta rubrica "Il Colpo di Mezzanotte" Vai su Facebook

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. I giorni di Mandragora. In attacco spunta Endrick; Fiorentina, il Colpo di Mezzanotte: Pradè studia il doppio colpo per accontentare Pioli; Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte - L'altro mercato di Pradè, che dipende da Kean e Dodo.

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte. I giorni di Mandragora. In attacco spunta Endrick - ma intorno a lui – nonostante siano trascorsi già alcuni dei “famosi” quindici giorni della clausola rescissoria – regna ancora la calma piatta. Da sport.quotidiano.net

Fiorentina, Il Colpo di Mezzanotte: Kean e la suggestione Napoli. Mandragora al bivio - La prossima settimana sarà decisiva per il futuro del centrocampista campano ... Scrive msn.com