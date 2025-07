Wimbledon Dimitrov choc | si ritira in lacrime avanti di 2 set Jannik ai quarti | Non mi sento il vincitore | Cronaca 3-6 5-7 2-2

Tra emozioni e sorprese, Wimbledon regala un torneo ricco di colpi di scena. Dimitrov si ritira in lacrime avanti a Jannik, che conquista i quarti dopo una battaglia intensa, mentre Cobolli sfida Djokovic e Sonego è già fuori. In questa stagione di alti e bassi, il tennis italiano dimostra ancora una volta di essere protagonista: il sogno continua. La passione non si ferma qui.

Jannik, nella peggiore serata del torneo, sfiderà Shelton ai quarti. Avanti Cobolli che trova Djokovic. Sonego ko. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Wimbledon, Dimitrov choc: si ritira in lacrime avanti di 2 set, Jannik ai quarti: «Non mi sento il vincitore» | Cronaca 3-6, 5-7, 2-2

In questa notizia si parla di: jannik - avanti - quarti - wimbledon

Jannik Sinner guarda avanti: “Cerco sempre di migliorare”. E spiega la nuova posizione in risposta - Jannik Sinner continua a brillare al Roland Garros 2025! Con una vittoria netta su Rublev, l'azzurro avanza nei quarti di finale, dimostrando che la sua sete di miglioramento è inarrestabile.

Flavio Cobolli continua la sua corsa a Wimbledon. Il romano, mai così avanti in uno Slam, si è qualificato per i quarti di finale battendo in quattro set... Vai su Facebook

Dimitrov si ritira, Sinner ai quarti di Wimbledon; Dimitrov va avanti due set, ma si strappa sul più bello: Sinner ai quarti con Shelton; Sinner-Dimitrov, la diretta da Wimbledon: 3-6 5-7, 2-2, Dimitrov ai 15, ma si fa male a un pettorale e si ritira in lacrime. Gioia Cobolli, per lui ora c'è Djokovic.

Wimbledon: Dimitrov si ritira, Sinner va ai quarti. Problema fisico per il bulgaro nel terzo set - Rimonta dallo statunitense sull'azzurro che cede in 4 set- ansa.it scrive

Wimbledon: Dimitrov si ritira, Sinner va ai quarti - 1 al mondo ha superato il turno grazie al ritiro del suo avversario, Grigor Dimitrov, nel corso del terzo set, m ... Lo riporta ansa.it