Incendio a Roma strade chiuse tra Magliana e Fiumicino

Un violento incendio scuote Roma, provocando chiusure stradali tra Magliana e Fiumicino. Le fiamme di vaste proporzioni stanno creando disagi e preoccupazione tra i cittadini, mentre le operazioni di spegnimento sono in corso. La situazione è critica e richiede massima attenzione: restate aggiornati per tutte le novità e indicazioni ufficiali.

(Adnkronos) – Incendio a Roma, con chiusura di strade. Gianluca Lanzi, presidente del Municio XI della capitale, con un post su Facebook fornisce aggiornamenti sull'"Incendio di vastissime proporzioni ancora in corso nel Municipio XI Roma Arvalia Portuense. Al momento sono chiuse al traffico via Isacco Newton in direzione Fiumicino; viadotto della Magliana in direzione Fiumicino;

