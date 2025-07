MIKA annuncia lo Spinning Out Tour 2026 | doppia data in Italia e atteso nuovo album

Mika, la stella internazionale del pop, annuncia il suo Spinning Out Tour 2026, un evento imperdibile che attraverserà tutta Europa. Con tappe in Francia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Lussemburgo, l’artista porterà sul palco il suo spettacolo unico. In Italia, sono previste due date speciali, mentre il pubblico attende anche il suo nuovo album, promettendo un anno ricco di emozioni e musica straordinaria.

MIKA, la superstar del pop mondiale nominata ai Brit Award e ai GRAMMY® e pluripremiata con dischi multi-platino darà il via al suo più grande tour europeo da headliner nel 2026, lo Spinning Out Tour. Il tour partirà il 6 febbraio ad Amiens, in Francia, allo Zénith, e toccherà Francia, Italia, Belgio, Regno Unito, Paesi Bassi e Lussemburgo, per concludersi il 6 marzo a Ginevra, Svizzera, alla Geneva Arena. Saranno due gli appuntamenti italiani del tour: il 2 Marzo all'Unipol Arena di Bologna e il 4 Marzo all'OGR di Torino, due occasioni imperdibili per il pubblico di MIKA per assistere al suo live show.

Mika annuncia il tour europeo per il 2026, due le date italiane, i biglietti - Preparatevi a vivere un’esperienza unica: Mika, la stella internazionale già premiata ai Brit Awards e ai Grammy, annuncia il suo grande tour europeo del 2026! Con due imperdibili date in Italia, il concerto promette emozioni indimenticabili.

Mika annuncia lo Spinning Out Tour per il 2026 con due imperdibili date in Italia! 2 marzo 2026 | Bologna, Unipol Arena 4 marzo 2026 | Torino, Sala Fucine OGR Torino Biglietti in vendita dalle 11 di venerdì 11 luglio su http://TicketOne.it!

