Mario Adinolfi a 15 anni l’esordio in Tv nello stesso quiz di Salvini | cosa rispose alla domanda sul suo futuro – Il video

A soli 15 anni, Mario Adinolfi fece il suo esordio in tv, partecipando allo stesso quiz di Salvini e mostrando già una personalità deciso e ambiziosa. Oggi, tra trasformazioni e polemiche televisive, ricorda quell’episodio che molti hanno dimenticato, o forse ignorato, e che svela le radici di un percorso sorprendente. Ma cosa rispose allora alla domanda sul suo futuro? Scopriamolo insieme.

Mentre oggi si parla di lui per la sua partecipazione all'Isola dei Famosi, con tanto di trasformazione fisica e qualche polemica televisiva per le sue opinioni radicali, c'è un episodio che molti hanno dimenticato, o forse non hanno mai saputo. Nel 1986, aveva solo 15 anni Mario Adinolfi quando si presentò determinato negli studi di Doppio Slalom, il quiz televisivo per ragazzi andato in onda a Canale 5. Il programma metteva alla prova la preparazione di studenti tra i 14 e i 18 anni in sfide a base di domande di cultura generale su un tabellone. In quegli anni, in realtà, si misero in gioco tanti volti che poi hanno trovato strade diversa ma pubblicamente riconoscibili: tra loro, Auro Bulbarelli, oggi volto noto del giornalismo sportivo, e l'artista Francesco Vezzoli.