Dimitrov è solo un caso? Quello con Sinner è il quinto ritiro negli ultimi 5 Slam

Dimitrov, con il suo numero 232, incarna il destino di un atleta spesso frenato dagli infortuni. Dal ko con Medvedev a Wimbledon all’ultimo stop contro Sinner, è il quinto ritiro negli ultimi cinque Slam. Un percorso segnato da talento e sfortune che rende il suo cammino ancora più avvincente: riuscirà a superare questi ostacoli e tornare protagonista sui campi?

Dal ko con Medvedev a Wimbledon di un anno fa allo stop contro Sinner oggi, il bulgaro sempre fermato dagli infortuni.

