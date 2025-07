Osimhen Juventus il Galatasaray non molla e alza l’offerta per convincere il Napoli! L’accordo con il giocatore rende tutto più difficile per i bianconeri | novità

Il mercato estivo si infiamma con il futuro di Victor Osimhen, al centro di un battaglia tra Juventus e Galatasaray. Mentre i bianconeri cercano di mettere a punto una strategia, il club turco non demorde e alza l’offerta per convincere il Napoli a cedere l’attaccante. La trattativa si fa sempre più intensa e difficile, complicata anche dall’accordo già raggiunto tra il giocatore e il Napoli. La sfida è aperta: quale sarà la prossima mossa?

Osimhen Juventus, il Galatasaray non molla e alza l'offerta per convincere il Napoli: la novità di mercato sull'attaccante. Il futuro di Victor Osimhen potrebbe prendere una direzione importante, con il Galatasaray intenzionato a tornare alla carica per acquistare definitivamente il centravanti nigeriano. La trattativa tra il club turco e il Napoli è ancora in corso, ma le cifre in ballo sono tutt'altro che basse. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano su X, la proposta ufficiale di 60 milioni di euro presentata dal Galatasaray al Napoli rappresenta l'ultimo tentativo di concludere l'affare, ma il club partenopeo non sembra disposto a scendere a compromessi.

Osimhen glissa: «I tifosi del Galatasaray mi stanno dimostrando un amore irresistibile. Futuro? Solo in quel momento prenderò una decisione con il club» - Victor Osimhen parla del suo futuro con cautela, sottolineando l'affetto dei tifosi del Galatasaray. Dopo la finale di Coppa di Turchia, l'attaccante rivela che prenderà una decisione definitiva sul suo destino solo in un secondo momento, accendendo l'interesse dei club, tra cui la Juventus.

