Latina crolla tetto di un ristorante a Terracina | ci sono feriti

Un drammatico crollo scuote Terracina, nel cuore di Latina: il tetto di un famoso ristorante è crollato improvvisamente, lasciando feriti e sconcerto tra residenti e turisti. Le autorità sono subito intervenute, mettendo in sicurezza l’area e prestando soccorso alle vittime estratte dalle macerie. La comunità si stringe attorno a questa tragedia, mentre si indaga sulle cause di un incidente che ha sconvolto la tranquillità del centro.

Nel centro di Terracina, località balneare e turistica in provincia di Latina, per cause ancora da chiarire, è crollato il tetto di un noto ristorante. Sul posto ci sono carabinieri, polizia e ambulanze del 118 e vigili del fuoco, al lavoro per soccorrere alcuni feriti estratti dalle macerie del locale. L'intera area è stata chiusa al traffico. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Latina, crolla tetto di un ristorante a Terracina: ci sono feriti

In questa notizia si parla di: latina - tetto - ristorante - terracina

Terracina (Latina), crolla il tetto di un ristorante: ci sono feriti; Latina, crolla tetto di un ristorante a Terracina: ci sono feriti; Terracina, crolla il tetto nel ristorante: si scava tra le macerie.

Terracina (Latina), crolla il tetto di un ristorante: ci sono feriti - Il tetto di un noto ristorante di Terracina, in provincia di Latina, è crollato in serata per cause ancora da chiarire. Da msn.com

Crolla il tetto di un ristorante a Terracina, ci sono feriti - E' crollato il tetto di un noto ristorante nel centro di Terracina, località balneare e turistica in provincia di Latina. Lo riporta ansa.it