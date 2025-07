Colpo Napoli arriva la notizia che Conte attendeva | il passo indietro

Il Napoli si prepara a una stagione entusiasmante, mentre emergono dettagli sorprendenti sulla strategia di mercato del club azzurro. La trattativa che rende felice Conte apre nuovi scenari e dimostra quanto il club sia scatenato nel rafforzare la rosa in vista dei prossimi impegni. A un passo dalla chiusura, le acquisizioni di Noa Lang e Sam Beukema potrebbero rivoluzionare l’assetto della squadra. Nel frattempo arriva una notizia…

Aggiornamento importantissimo su una trattativa del club azzurro: la trattativa rende felice Conte. Napoli scatenato sul mercato. La dirigenza partenopea è attivissima per cercare di rinforzare la squadra di Conte, visti i numerosi impegni della prossima stagione. Ad un passo la chiusura per Noa Lang e Sam Beukema: per l’esterno è stata trovata l’intesa con il PSV, mentre l’accordo col Bologna è ormai vicino. Nel frattempo arriva una notizia importante su un possibile colpo in entrata per il Napoli. L’intesa con il club è sempre piĂą vicina: Conte potrebbe finalmente avere il giocatore da lui richiesto. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Colpo Napoli, arriva la notizia che Conte attendeva: il passo indietro

In questa notizia si parla di: napoli - conte - colpo - arriva

Osimhen, colpo di scena a Napoli: "Viene a Dimaro con Conte" | Scatta il piano del club - Il mondo del calcio è in fermento: Osimhen ha fatto un sorprendente passo a Dimaro con Conte, scatenando il piano segreto del Napoli.

SSC Napoli: arriva il 4° acquisto Stanotte ADL ha chiuso un altro colpo per Conte: "Il mister lo voleva a tutti i costi" Acquisto top, già a Dimaro farà vedere quanto è forte ? https://bit.ly/4knmTts Vai su Facebook

#Napoli scatenato sul mercato, è ufficiale: altro colpo per #Conte dopo l’annuncio di #DeBruyne Tutti i dettagli sulla firma Vai su X

REPUBBLICA - Il colpo De Bruyne ha convinto Conte dell'arrivo di una rosa competitiva; Il Napoli ha chiuso un altro colpo importante col benestare di Antonio Conte; Il Napoli si tiene buono Conte: colpo in attacco da 25 milioni, arriva a luglio.

Valentino Giordano è del Napoli, colpo in prospettiva. Grande struttura fisica - Il Napoli sta lavorando con grande intensità al mercato della prima squadra di Antonio Conte, ma allo stesso tempo la società azzurra sta lavorando anche al rafforzamento del settore giovanile. Come scrive msn.com

Eccolo qua, è il guerriero giusto per me: Conte fa spesa nella Capitale | Prenotate le visite mediche - Il Napoli a disposizione di Antonio Conte per la stagione 2025/2026 si prospetta a d ... Si legge su informazione.it