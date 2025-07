Uccide i parenti con i funghi avvelenati | ora la sentenza

Una cena apparentemente innocente si è trasformata in tragedia, lasciando un vuoto incolmabile nelle vite di una famiglia australiana. Erin Patterson, 50 anni, ha manipolato i sentimenti di riavvicinamento per celare un atroce delitto: l’eliminazione dei parenti con funghi avvelenati. La sentenza odierna rappresenta un colpo duro alla fiducia e alla speranza di molte famiglie, ricordandoci quanto possa essere sottile il confine tra amore e tradimento.

Sembrava un gesto di riavvicinamento, un pranzo per ricucire i rapporti familiari in un inverno freddo e teso a Morwell, 150 chilometri da Melbourne. Invece, dietro le porcellane curate e i sorrisi di circostanza, si celava un veleno letale. Quello preparato da Erin Patterson, 50 anni, madre di due figli, che oggi la giustizia australiana ha riconosciuto colpevole di omicidio per aver servito consapevolmente funghi velenosi ai suoceri e agli zii del marito, provocandone la morte. Il processo alla Corte Suprema dello Stato di Victoria, durato nove settimane, è stato seguito come un vero thriller nazionale, conquistando titoli e prime pagine. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Uccide i parenti con i funghi avvelenati: ora la sentenza

