Le lacrime di Dimitrov l' abbraccio di Sinner | scene da brividi sul Centrale

Un ottavo di finale di Wimbledon da brividi: Dimitrov, in vantaggio 2-0, si infortuna e lascia il campo tra lacrime, mentre Sinner, anche lui sofferente, si avvicina per un abbraccio emozionante. Scene di sport autentico e rispetto reciproco che resteranno impresse nella memoria di tutti gli appassionati. Un match che va oltre i numeri, dimostrando il vero spirito del tennis.

Gli highlights dell'ottavo di finale di Wimbledon che ha visto Jannik Sinner passare il turno per il ritiro di Grigor Dimitrov, che conduceva 2 set a 0. Il bulgaro sul 2-2 del terzo set si infortuna e Jannik (anche lui a mezzo servizio per un problema al gomito destro) va subito ad accertarsi delle condizioni dell'avversario, che non è stato in grado di continuare. Prima di uscire dal Centrale, i due si sono abbracciati. 🔗 Leggi su Gazzetta.it